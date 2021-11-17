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В России закончили испытания УМЗ "Клещ"

Силовые структуры

Новейший российский универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси успешно прошёл заводские испытания. "Клещ" способен в одиночку противостоять наступлению целого подразделения противника. 

В России закончили испытания УМЗ "Клещ"

"Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы "Клещ-Г". В настоящее время ведётся подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний", - рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости. 

Машина способно на высокой скорости устанавливать минные ограждения, что является преимуществом, когда в бою счёт идёт на часы. Кроме того, у УМЗ высокая проходимость за счёт шасси танка Т-72. 

Ранее Pravda.Ru писала об испытаниях вертолёта-беспилотника "Термит" с авиаракетами на борту. Корректируемые снаряды рассчитаны на дальность в шесть километров. Ракеты разработали в концерне "Калашников" и представили в комплексе с дроном-вертолётом на форуме "Армия-2021".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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