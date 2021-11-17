В России закончили испытания УМЗ "Клещ"

Новейший российский универсальный минный заградитель (УМЗ) на гусеничном шасси успешно прошёл заводские испытания. "Клещ" способен в одиночку противостоять наступлению целого подразделения противника.

"Успешно завершены заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, созданного Уралвагонзаводом в рамках темы "Клещ-Г". В настоящее время ведётся подготовка опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний", - рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

Машина способно на высокой скорости устанавливать минные ограждения, что является преимуществом, когда в бою счёт идёт на часы. Кроме того, у УМЗ высокая проходимость за счёт шасси танка Т-72.

Ранее Pravda.Ru писала об испытаниях вертолёта-беспилотника "Термит" с авиаракетами на борту. Корректируемые снаряды рассчитаны на дальность в шесть километров. Ракеты разработали в концерне "Калашников" и представили в комплексе с дроном-вертолётом на форуме "Армия-2021".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.