В Польше заявили, что беженцы снова пытались прорвать границу ночью

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что минувшей ночью группа нелегальных беженцев вновь пыталась прорвать границу со стороны Белоруссии.

По его словам, для пограничников и силовиков ночь была довольно сложной.

"Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице, где во вторник произошла крупная попытка прорыва, но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми", — сказал министр в эфире "Польского радио".

Блащак также добавил, что сейчас внимание СМИ и иностранных политиков сосредоточено именно на действиях беженцев в Кузнице. Однако меньшие группы мигрантов всё ещё пытаются пробраться в Польшу на других участках в тёмное время суток, отмечает глава Министерства национальной обороны.

Более 2 тысяч нелегальных беженцев, которые пришли к границе Белоруссии и Польши, намерены попасть в страны Евросоюза, однако польские власти отказываются их пропускать.

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