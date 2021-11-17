Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что минувшей ночью группа нелегальных беженцев вновь пыталась прорвать границу со стороны Белоруссии.
По его словам, для пограничников и силовиков ночь была довольно сложной.
"Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице, где во вторник произошла крупная попытка прорыва, но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми", — сказал министр в эфире "Польского радио".
Блащак также добавил, что сейчас внимание СМИ и иностранных политиков сосредоточено именно на действиях беженцев в Кузнице. Однако меньшие группы мигрантов всё ещё пытаются пробраться в Польшу на других участках в тёмное время суток, отмечает глава Министерства национальной обороны.
Более 2 тысяч нелегальных беженцев, которые пришли к границе Белоруссии и Польши, намерены попасть в страны Евросоюза, однако польские власти отказываются их пропускать.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.