Успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" выполнил Северный флот

Северный флот провёл успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море.

Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, пуск "Циркона" произвёл фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Ракета прямым попаданием поразила мишень, находившуюся в акватории Белого моря.

"По данным объективного контроля, полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", — отметили в министерстве.

По информации ведомства, в закрытии района проведения стрельб были задействованы суда и морская авиация Северного флота. Сообщается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже доложил российскому президенту Владимиру Путину об успешном пуске "Циркона" в Белом море.

Согласно сведениям источника агентства, госиспытания ракеты "Циркон" планируется провести в ноябре-декабре. Всего предусмотрено пять пусков по морским и береговым целям.

Напомним, в августе 2021 года был заключён контракт на поставку "Цирконов" Министерству обороны России. По словам президента РФ Владимира Путина, ракеты должны поступить на вооружение ВМФ с 2022 года.

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