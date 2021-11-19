Минобороны Украины: скопление войск РФ у границы достигнет пика в конце января

Начальник Главного управления разведки Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что скопление российских войск у границы Украины достигнет пика в конце января.

По его словам, всю разведывательную информацию украинские власти получают от США. При этом в эфире телеканала "1+1" Буданов сделал оговорку, сказав, что силы РФ находятся на "определённом расстоянии" от границы.

Он также рассказал о своей встрече с коллегами в Пентагоне. Партнёры пришли к выводу, что Россия готовит масштабную спецоперацию против Украины для дестабилизации обстановки в стране.

"Это накопление войск будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", — считает Буданов.

Как отметил генерал, ещё одна составляющая подрывной операции Кремля — кампания против вакцинации от коронавирусной инфекции. По его мнению, Россия пытается сделать из украинцев антиваксеров, используя разные техники.

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