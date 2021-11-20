Разведка США выяснила, что Китай тайно возводил военный объект на территории порта неподалёку от столицы ОАЭ Абу-Даби, пишет WSJ.
Примерно год назад власти США стали впервые получать данные разведки о "подозрительной активности китайских военных" в порту Халифа. Этой осенью информация о строительстве объекта в ОАЭ подтвердилась.
Затем представители администрации главы США Джо Байдена организовали дипломатические переговоры с властями ОАЭ. В ходе нескольких встреч удалось убедить их в том, что китайский объект в Абу-Даби имеет военное назначение. США потребовали посодействовать в прекращении его строительства. Через некоторое время возведение объекта остановили.
Ранее министр иностранных дел ОАЭ Халиф Шахинр аль-Марар призвал ООН больше не вмешиваться в дела арабского мира.
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