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WSJ: США узнали, что Китай строил подозрительный военный объект в ОАЭ

Силовые структуры

Разведка США выяснила, что Китай тайно возводил военный объект на территории порта неподалёку от столицы ОАЭ Абу-Даби, пишет WSJ.

WSJ: США узнали, что Китай строил подозрительный военный объект в ОАЭ

Примерно год назад власти США стали впервые получать данные разведки о "подозрительной активности китайских военных" в порту Халифа. Этой осенью информация о строительстве объекта в ОАЭ подтвердилась.

  • Американцы получили засекреченные спутниковые фотографии, на которых было видно, что Китай возводит военные сооружения.

Затем представители администрации главы США Джо Байдена организовали дипломатические переговоры с властями ОАЭ. В ходе нескольких встреч удалось убедить их в том, что китайский объект в Абу-Даби имеет военное назначение. США потребовали посодействовать в прекращении его строительства. Через некоторое время возведение объекта остановили.

Ранее министр иностранных дел ОАЭ Халиф Шахинр аль-Марар призвал ООН больше не вмешиваться в дела арабского мира.

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Китай: союзник России или ее враг?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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