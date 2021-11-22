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Адмирал Попов: "Курск" затонул из-за столкновения с подводной лодкой НАТО

Силовые структуры

"Курск" мог затонуть из-за подводной лодки НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, командовавший на момент трагедии Северным флотом. По его словам, с уверенностью "на 90%" можно определить, какая именно субмарина виновна в гибели российского экипажа.

Адмирал Попов: "Курск" затонул из-за столкновения с подводной лодкой НАТО

Как отметил Попов, иностранная подводная лодка могла следить за "Курском", но не рассчитала интервал.

"Либо манёвр "Курска" привёл к потере контакта… Я с вероятностью 90% знаю наименование её, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — пояснил экс-главком Севфлота РИА Новости.

"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска. Подлодка была на глубине 108 метров. По официальной версии, причиной трагедии, в результате которой погиб весь экипаж — 118 человек, послужил взрыв торпеды.

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15 лет молчания: годовщина гибели подлодки Курск
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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