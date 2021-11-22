Вадим Горшенин: Pravda.Ru назвала верную версию гибели "Курска" еще 20 лет назад

Журналисты медиахолдинга Pravda.Ru сообщили верную версию гибели подлодки "Курск", затонувшей 12 августа 2000 года, спустя несколько дней после инцидента. Об этом в своем личном telegram-канале сообщил председатель совета директоров Pravda. Ru Вадим Горшенин, комментируя заявление экс-командующего Северным флотом РФ Вячеслава Попова о причинах гибели "Курска".

"Через несколько дней после гибели подлодки "Курск" мы, проанализировав западную прессу и поведение президента, сообщили, что, по мнению "Правды.Ру", наша подлодка затонула у берегов Норвегии в результате столкновения с "Мемфисом", который за ней следил", — написал Горшенин.

По его словам, инцидент с "Курском" мог стать причиной третьей мировой войны, поэтому "в те дни Путин занимался больше не разбором ситуации, а переговорами с США, в связи с чем и не мог вылететь в ставку Северного флота сразу".

"Ни одно из российских изданий в те времена не поддержало этой нашей версии, хотя западные цитировали активно. Чуть позже вышел на TV France фильм "Подводная лодка в мутной воде" Жана-Мишеля Карре, в котором также изначально говорилось о версии "Правды.Ру" о причинах гибели "Курска". И вот ее подтверждает экс-командующий Северным флотом РФ Вячеслав Попов. Иногда то, о чем мы пишем, представляется выдумкой, но чуть позже выясняется: всё так и есть", — уточнил глава Pravda. Ru.

Ранее адмирал Вячеслав Попов, командовавший на момент трагедии Северным флотом заявил о том, что подлодка "Курск" могла затонуть из-за подводной лодки НАТО. По словам Попова, с уверенностью "на 90%" можно определить, какая именно субмарина виновна в гибели российского экипажа.

Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска. Подлодка была на глубине 108 метров. По официальной версии, причиной трагедии, в результате которой погиб весь экипаж — 118 человек, послужил взрыв торпеды.