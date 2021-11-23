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Закидавший травой Вечный огонь житель Находки предстанет перед судом

Силовые структуры

Нетрезвый житель Находки осквернивший памятник Победы в Великой Отечественной войне предстанет перед судом. Согласно версии следствия, мужчина собрал растения с ближайшей клумбы и закидал ими Вечный огонь.

Закидавший травой Вечный огонь житель Находки предстанет перед судом

По информации следователей, изрядно пьяный гражданин совершил своё деяние под покровом ночи.

"В ночное время 14 сентября 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осквернил памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — "Вечный огонь", засыпав его растениями, вырванными из клумбы, находящейся рядом с памятником", — цитирует сообщение прокуратуры Приморского края РИА Новости.

Какие мотивы были у злоумышленника, не уточняется. Против него возбудили дело по статье "вандализм".

Ранее Pravda.Ru писала о деле жителя Владивостока, которого будут судить за реабилитацию нацизма. Мужчина разместил фото Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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