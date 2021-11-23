Закидавший травой Вечный огонь житель Находки предстанет перед судом

Нетрезвый житель Находки осквернивший памятник Победы в Великой Отечественной войне предстанет перед судом. Согласно версии следствия, мужчина собрал растения с ближайшей клумбы и закидал ими Вечный огонь.

По информации следователей, изрядно пьяный гражданин совершил своё деяние под покровом ночи.

"В ночное время 14 сентября 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осквернил памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — "Вечный огонь", засыпав его растениями, вырванными из клумбы, находящейся рядом с памятником", — цитирует сообщение прокуратуры Приморского края РИА Новости.

Какие мотивы были у злоумышленника, не уточняется. Против него возбудили дело по статье "вандализм".

Ранее Pravda.Ru писала о деле жителя Владивостока, которого будут судить за реабилитацию нацизма. Мужчина разместил фото Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

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