На Украину доставили американские патрульные катера Island

Сегодня, 23 ноября, военно-морские силы Украины усилили двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны типа Island. Современное оборудование доставили из США на сухогрузе Ocean Grand.

На Украине новым катерам дали названия "Фастов" и "Сумы", сообщается в Facebook-аккаунте ВМС. Суда должны пройти таможенный контроль в Одессе, после чего их подготовят к эксплуатации. На бортах планируется поднять украинские военно-морские флаги.

"Они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Чёрного и Азовского морей", — сказано в официальном сообщении.

Технику будут использовать для патрулирования в прибрежных водах и поисково-спасательных операций.

В 2018 году США уже передавали Украине два аналогичных катера. При этом в американских оборонных ведомствах утверждают, что для других государств предоставляется только неиспользуемая военная техника.

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