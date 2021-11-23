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На Украину доставили американские патрульные катера Island

Силовые структуры

Сегодня, 23 ноября, военно-морские силы Украины усилили двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны типа Island. Современное оборудование доставили из США на сухогрузе Ocean Grand.

На Украину доставили американские патрульные катера Island

На Украине новым катерам дали названия "Фастов" и "Сумы", сообщается в Facebook-аккаунте ВМС. Суда должны пройти таможенный контроль в Одессе, после чего их подготовят к эксплуатации. На бортах планируется поднять украинские военно-морские флаги.

"Они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Чёрного и Азовского морей", — сказано в официальном сообщении.

Технику будут использовать для патрулирования в прибрежных водах и поисково-спасательных операций.

В 2018 году США уже передавали Украине два аналогичных катера. При этом в американских оборонных ведомствах утверждают, что для других государств предоставляется только неиспользуемая военная техника.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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