Политолог связал смену главы ФСИН с вскрывшимися фактами пыток в тюрьмах

Причиной смены директора Федеральной службы исполнения наказаний стали вскрывшиеся факты издевательств над заключёнными в тюрьмах страны, заявил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, комментируя Pravda. Ru назначение нового главы ФСИН.

"Причина одна — это швабра, которая стала символом издевательств над заключенными в СИЗО и тюрьмах России", — сказал политолог.

Он пояснил, что имеет в виду выложенные в интернет ролики пыток заключённых, ставшие причиной возбуждения ряда уголовных дел и увольнения сотрудников ФСИН в российских регионах.

По словам Гращенкова, в случае, если следователи выяснят, что руководство ФСИН было в курсе издевательств над заключёнными, то увольнение её директора можно считать "превентивной мерой".

25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении Александра Калашникова от должности директора ФСИН и назначении на этот пост Аркадия Гостева.

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