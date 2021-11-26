Страны, входящие в состав НАТО, не собираются принимать Украину в альянс и воевать за государство. Об этом заявил политолог Александр Лазарев.
По его словам, действующее руководство Украины пытается вступить в альянс, чтобы обеспечить защиту в случае каких-либо агрессивных действий со стороны других стран. Кроме того, отмечает политолог, украинскую армию хотят перестроить под стандарты НАТО. Однако он убеждён: это не поможет выстроить тесную коммуникацию с альянсом, передаёт Телеканал "Наш".
"В НАТО нам сказали, что нас не примут и воевать за нас не будут. А что нам мешает без вступления в НАТО поднимать уровень стандартов армии?" — негодует Лазарев.
Он также добавил, что при желании руководство Украины может приступить к выстраиванию демократизации внутри государства без участия НАТО в этом процессе. По мнению политолога, страна должна сама выйти на новый уровень развития.
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