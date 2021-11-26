Войны не будет: секретарь СНБО Украины заявил об отсуствии угрозы со стороны РФ

Военная угроза со стороны РФ на границе с Украиной отсутствует. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1".

Он отреагировал на высказывания руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который ранее сообщал о том, что Россия может начать вторжение на территорию государства в начале следующего года. По словам Данилова, СНБО постоянно анализирует информацию и не видит угрозы полномасштабного нападения.

При этом он отметил, что страна продолжает наращивать вооружение на случай опасности.

"Чтобы было прямое вторжение, должны произойти определённые вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра — посмотрим. Украина готовится", — сказал Данилов.

Также он убеждён, что именно Кремль нагнетает "истерию". По его мнению, Россия через западные СМИ распространила информацию о своих войсках на границе с Украиной.

Москва отвергает все обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что страна никому не угрожает.

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