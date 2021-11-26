Британия отправит бронетехнику в Германию на случай войны с Россией

Великобритания отправит в Германию большое количество военного оборудования на случай гипотетического вооружённого столкновения с РФ, пишет The Times.

Командующий сухопутными войсками, генерал-лейтенант Ральф Вуддисс сообщил изданию, что после масштабной модернизации британской армии Лондон запланировал создание сразу трёх новых военных баз в Германии, Кении и Омане.

"Особое значение я уделяю Германии. Туда мы направим значительное число бронетехники", — сказал Вуддисс.

По его словам, это поможет упростить дальнейшую транспортировку подкрепления через Ла-Манш. В состав новых подразделений, отмечает военнослужащий, войдут:

танки Challenger 3,

бронированные транспортёры Boxer,

гусеничные машины Ajax,

артиллерийское оружие,

дроны.

Кроме того, Великобритания хочет направить в Германию свою военную бригаду в составе 250 бойцов, которые будут следить за действиями России и смогут начать сопротивление "в случае войны".

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