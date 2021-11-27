WSJ: США могут ограничить военные учения в Европе, чтобы не конфликтовать с РФ

Администрация президента США Джозефа Байдена из-за роста напряжённости на границе России и Украины может может сократить проводимые в Европе военные учения для избежания конфликтов с РФ.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей, одним из вариантов действий американцев является увеличение поставок военной помощи Украине и ужесточение санкций против РФ.

Другим вариантом, как пишет газета, является "снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе". Этот план также подразумевает уменьшение поставок военной помощи Украине.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что руководители МИД стран-союзниц на заседании 30 ноября в Риге обсудят присутствие военных сил России рядом с границей Украины. Как отметил на пресс-конференции Столтенберг, обстановку на российско-украинской границе проанализируют не только члены НАТО, но и представители Украины и Грузии. Также одной из главных тем мероприятия станет обстановка в Черноморском регионе, добавил политик.

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