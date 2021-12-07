Резников попросил у США оружие, которое предназначалось Афганистану

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе визита в США попросил американских политиков предоставить Киеву оружие, предназначавшееся Афганистану до прихода талибов* к власти, пишет Foreign Policy.

По информации издания, Украине нужна помощь в сфере воздушной и морской обороны. Кроме того, Резников потребовал обеспечить страну вертолётами Ми-17. Как сообщает FP со ссылкой на свои источники, сейчас власти США рассматривают несколько шагов по модернизации украинских вооружённых сил, однако многие из этих мер не совпадают с запросами Резникова.

Известно, что Государственный департамент и Пентагон обсуждают вопрос о предоставлении Киеву противотанковых средств в большом количестве.

Кроме того, специалисты службы национальной безопасности США призывают Белый дом переключить внимание на Китай. По их словам, со стороны КНР "надвигается угроза" на Штаты.

Ранее сообщалось, что на встрече НАТО в Риге генсек альянса Йенс Столтенберг и руководитель госдепартамента Энтони Блинкен договорились и дальше помогать Украине.

* Талибан — запрещённая в РФ террористическая организация.

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