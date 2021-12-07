EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сколько лет нестареющей ведущей Первого? Спор разрешили налоговики
В "Листвяжной" обнаружили ещё 13 тел погибших: двоих ищут
Милонов: "Ни жарко, ни холодно от того, что Байден не поедет на Олимпиаду"
Деньги исчезли: в вузе Перми во время стрельбы не работала сигнализация
Любаша отчитала Кудрявцеву за непрофессионализм на съёмках шоу
Юрист Шевцова рассказала, за что штрафуют в Новый год: "Вплоть до тюрьмы"
Глава Оренбуржья может покинуть свой пост
Нардеп СССР: останься Горбачёв ставропольским комбайнёром, Союз бы жил
Илон Маск: китайская экономика опередит американскую в два раза

Резников попросил у США оружие, которое предназначалось Афганистану

Силовые структуры

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе визита в США попросил американских политиков предоставить Киеву оружие, предназначавшееся Афганистану до прихода талибов* к власти, пишет Foreign Policy.

Резников попросил у США оружие, которое предназначалось Афганистану

По информации издания, Украине нужна помощь в сфере воздушной и морской обороны. Кроме того, Резников потребовал обеспечить страну вертолётами Ми-17. Как сообщает FP со ссылкой на свои источники, сейчас власти США рассматривают несколько шагов по модернизации украинских вооружённых сил, однако многие из этих мер не совпадают с запросами Резникова.

  • Известно, что Государственный департамент и Пентагон обсуждают вопрос о предоставлении Киеву противотанковых средств в большом количестве.

Кроме того, специалисты службы национальной безопасности США призывают Белый дом переключить внимание на Китай. По их словам, со стороны КНР "надвигается угроза" на Штаты.

Ранее сообщалось, что на встрече НАТО в Риге генсек альянса Йенс Столтенберг и руководитель госдепартамента Энтони Блинкен договорились и дальше помогать Украине.

* Талибан — запрещённая в РФ террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Донбасс ушел из Украины? Политолог ошарашила ПРАВДОЙ
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
В "Листвяжной" обнаружили ещё 13 тел погибших: двоих ищут
Милонов: "Ни жарко, ни холодно от того, что Байден не поедет на Олимпиаду"
Деньги исчезли: в вузе Перми во время стрельбы не работала сигнализация
Любаша отчитала Кудрявцеву за непрофессионализм на съёмках шоу
Юрист Шевцова рассказала, за что штрафуют в Новый год: "Вплоть до тюрьмы"
Глава Оренбуржья может покинуть свой пост
Резников попросил у США оружие, которое предназначалось Афганистану
Нардеп СССР: останься Горбачёв ставропольским комбайнёром, Союз бы жил
Илон Маск: китайская экономика опередит американскую в два раза
Жуков: бойкот ОИ американцами — это чистая политика
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская Василий Амирджанов В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Почему деньги в России называют "бабками" Дмитрий Соколов
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Эврика! - Наука
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников