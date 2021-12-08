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Российские Су-27 близко подлетели к французским самолётам над Чёрным морем

Силовые структуры

Российские истребители Су-27 перехватили над Чёрным морем истребители ВВС Франции "Рафаль" и "Мираж", которые пытались подлететь к границе РФ. При этом Су-27 приблизились к французским самолётам на минимальное расстояние.

Судя по видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ, российские истребители Су-27 приблизились к французским самолетам на минимальную дистанцию: их отделяли всего нескольких десятков метров. Истребители летели параллельным курсом, что позволило российским пилотам снять на видео самолеты Франции и их лётчиков.

По данным оборонного ведомства РФ, истребители "Рафаль" и "Мираж" несли на борту управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 и "Meteor".

Вскоре после появления Су-27 французские самолеты развернулись и полетели на аэродром базирования.

В последнее время страны НАТО усилили активность в Чёрном море. В Минобороны РФ считают, что США планируют сконцентрировать войска у границ России и использовать Украину в качестве базы для дислокации своего вооружения.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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