Генерал армии Дворников перечислил главные угрозы для России

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников перечислил главные угрозы безопасности в этой части России.

По его словам, сегодня нужно опасаться усиления Североатлантического альянса у границ страны, а также обострения напряжённой ситуации на территории Украины.

"Угрозами военной безопасности РФ в зоне нашей ответственности остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооружённого конфликта на Украине и в Закавказье", — отметил генерал в интервью изданию "Красная звезда".

Дворников также добавил, что военные в южной части РФ обеспечивают надёжную защиту государственных интересов страны. Он подчеркнул: боевой потенциал ЮВО продолжает расти в связи с формированием новых частей и соединений.

В войсках округа сосредоточено более 70% новейших и модернизированных образцов техники.

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