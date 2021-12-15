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Ракета "Ответ" превосходит американского конкурента ASROC, заявил эксперт Сивков

Силовые структуры

Новый российский комплекс для уничтожения подлодок "Ответ" обошёл по дальнобойности американский ASROC. Константин Сивков, вице-президент Академии геополитических проблем, рассказал о достоинствах ракеты.

Ракета "Ответ" превосходит американского конкурента ASROC, заявил эксперт Сивков

В беседе с Радио 1 он заметил, что ракете "Ответ" потребуется всего несколько минут, чтобы достигнуть цели, она определённо быстрее, чем, например, обычная торпеда. Сивков сравнил российский комплекс с американским ASROS, который есть в артиллерии подводных лодок в большинстве стран мира, и выявил преимущество.

"ASROC принят на вооружение ещё в начале 60-х гг. прошлого века и больших модернизаций не прошёл. Наш комплекс значительно более дальнобойный, чем американский. И это его главное достоинство", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что был осуществлён успешный пуск ракеты "Ответ" с корабля Тихоокеанского флота в Японском море. Согласно информации Минобороны РФ, ракета была выпущена с фрегата "Маршал Шапошников".

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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