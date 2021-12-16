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Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" поразил "Цирконом" береговую мишень

Силовые структуры

Российский фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу по береговой мишени гиперзвуковой ракетой "Циркон".

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" поразил "Цирконом" береговую мишень

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны РФ, мишенная позиция находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон"", — отметили в профильном ведомстве.

Согласно данным объективного контроля, полёт "Циркона" полностью соответствовал всем заданным параметрам. Испытания признали успешными.

Военно-морской флот России провёл первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в начале ноября 2021 года. Новая техника способна осуществлять продолжительный аэродинамический полёт с маневрированием в плотных слоях атмосферы. На своём пути ракета использует тягу собственного двигателя. Её максимальная скорость составляет порядка девяти скоростей звука.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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