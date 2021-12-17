ФСБ задержала сторонника украинских радикалов под Ростовом

В ФСБ доложили о задержании члена неонацистской группы "М.К.У"* под Ростовом. Задержанный готовился напасть на журналиста, основными темами статей которого является происходящее на Украине. Об этом пишет Интерфакс.

В пресс-центре ФСБ сообщили 17 декабря, что арестованный является гражданином России, ему 42 года. Как стало известно правоохранительным структурам, задержанный занимался подготовкой к нападению на российского журналиста по приказу лидера группы — украинца Егора Краснова. Сотрудники ФСБ предпочли не раскрывать имена журналиста, на которого собирались напасть, и злоумышленника, который планировал нападение.

На месте жительства арестованного сотрудниками правоохранительных органов были найдены детали для изготовления самодельных взрывных устройств, написанные от руки инструкции по созданию взрывчатки, а также материалы экстремистской и пропагандистской направленности.

"По результатам проверочных мероприятий и криминалистических исследований будет вынесено процессуальное решение", — сообщили представители ФСБ.

"М.К.У"* — неонацистская украинская группировка, запрещена в России.

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