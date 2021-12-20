Эксперт предположил, каким будет военный ответ России на действия НАТО

Россия будет использовать гиперзвуковое оружие для военного ответа НАТО. Об этом заявил заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев, оценивая в интервью Pravda.Ru возможную реакцию Москвы в случае, если альянс продолжит наступать на "болевые точки" РФ.

По мнению военного эксперта, США чувствуют себя неуязвимой сверхдержавой, поэтому им не нужны гарантии безопасности. Он пояснил, что ответ России будет определяться действиями блока НАТО.

"Для РФ критичным является развёртывание наступательных вооружений вблизи её границ. Однако если такие действия будут проведены, то Россия развернёт дополнительное количество ударных систем, позволяющих уничтожать объекты альянса. При этом будут использоваться системы гиперзвукового оружия, включая ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард", комплекс воздушного базирования "Кинжал" и комплекс морского базирования "Циркон", — сказал Евсеев.

Он добавил, что РФ также оставит за собой право на создание наступательного потенциала, который в случае конфликта позволит войти на территории стран Балтии. Именно по инициативе этих государств, отметил эксперт, начались дежурства самолётов НАТО и разработка военной инфраструктуры.

Ранее дипломат Константин Гаврилов заявил, что Москве придётся дать военный ответ НАТО, если альянс и дальше будет наступать на "больные точки" РФ. Он подчеркнул: США и их союзники должны принять предложения России по гарантиям безопасности.

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