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Шойгу заявил о готовящейся провокации со стороны США в Донбассе

Силовые структуры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию с химическими компонентами в Донбассе. Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.

Шойгу заявил о готовящейся провокации со стороны США в Донбассе

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — цитирует Шойгу РИА Новости.

По словам министра, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые готовят спецназ Украины к боевым действиям.

Шойгу отметил, что США наращивают военное присутствие у границ РФ. В частности, они они разместили в странах Восточной Европы восемь тысяч военных.

На учениях Североатлантический альянс тренируется использовать коалиционные группировка против РФ с участием Грузии, Молдавии и Украины, добавил глава Минобороны РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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