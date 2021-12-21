Шойгу заявил о готовящейся провокации со стороны США в Донбассе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию с химическими компонентами в Донбассе. Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — цитирует Шойгу РИА Новости.

По словам министра, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые готовят спецназ Украины к боевым действиям.

Шойгу отметил, что США наращивают военное присутствие у границ РФ. В частности, они они разместили в странах Восточной Европы восемь тысяч военных.

На учениях Североатлантический альянс тренируется использовать коалиционные группировка против РФ с участием Грузии, Молдавии и Украины, добавил глава Минобороны РФ.

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