Глава Минобороны Шойгу: Россия надёжно прикрыла свои рубежи в Арктике

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия надёжно прикрыла свои границы в Арктике от агрессии со стороны стран Запада с помощью военных баз, ракетных комплексов, авиации и средств противовоздушной обороны.

По словам главы Минобороны, Россия создала на арктических островах и архипелагах две военные базы, а также организовала боевое дежурство подразделений ПВО и ракетных комплексов. В настоящее время завершается реконструкция пяти аэродромов.

"Реализуемый комплекс мер позволил нам надёжно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств", — цитирует Шойгу РИА Новости.

Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России

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