В России появился первый завод по производству ударных беспилотников

В Подмосковье завершилось строительство первого в России завода по производству ударных беспилотников самолетного и вертолетного типа.

"Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года — это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", — сообщили РИА Новости в компании "Кронштадт".

Предприятие будет специализироваться на выпуске ударных беспилотных летательных аппаратов "Орион", "Сириус" и ударных вертолетных дронов.

По данным компании "Кронштадт", уже в этом месяце начнётся сборка первых беспилотников.

Ранее авиационный завод имени Чкалова начал тестировать первый лётный образец ударного БПЛА С-70 "Охотник" с плоским реактивным соплом. По словам замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, С-70 является высокоинтеллектуальной системой, которая способна решать широкий спектр задач как в одиночку, так и в группе с самолётами.

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