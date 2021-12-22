В Подмосковье завершилось строительство первого в России завода по производству ударных беспилотников самолетного и вертолетного типа.
"Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года — это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", — сообщили РИА Новости в компании "Кронштадт".
Предприятие будет специализироваться на выпуске ударных беспилотных летательных аппаратов "Орион", "Сириус" и ударных вертолетных дронов.
По данным компании "Кронштадт", уже в этом месяце начнётся сборка первых беспилотников.
Ранее авиационный завод имени Чкалова начал тестировать первый лётный образец ударного БПЛА С-70 "Охотник" с плоским реактивным соплом. По словам замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, С-70 является высокоинтеллектуальной системой, которая способна решать широкий спектр задач как в одиночку, так и в группе с самолётами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.