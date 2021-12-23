Украинские военные промахнулись при стрельбе из американского комплекса Javelin

Вооружённые силы Украины провели первые учебные стрельбы из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Оказалось, что военные не смогли попасть в мишень с помощью новой техники США.

Учебная тренировка на Украине

Украинский "5 канал" опубликовал видеозапись, на которой видно, как гранатомётчик выпускает по горящему танку, который выступает как мишень, ракету. Она попадает в цель на кадрах.

Далее демонстрируется пуск Javelin по этой же мишени, которая не охвачена огнём. Ракета пролетела мимо установленной цели и упала на землю на довольно далёком расстоянии от неё.

На Украине пока не комментируют, почему тренировка частично провалилась.

США уже на протяжении нескольких лет поставляют военную технику на Украину. Противотанковые ракетные комплексы Javelin одобрили Киеву ещё в 2017 году, когда у власти находился Дональд Трамп.