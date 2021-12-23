Вооружённые силы Украины провели первые учебные стрельбы из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Оказалось, что военные не смогли попасть в мишень с помощью новой техники США.
Украинский "5 канал" опубликовал видеозапись, на которой видно, как гранатомётчик выпускает по горящему танку, который выступает как мишень, ракету. Она попадает в цель на кадрах.
Далее демонстрируется пуск Javelin по этой же мишени, которая не охвачена огнём. Ракета пролетела мимо установленной цели и упала на землю на довольно далёком расстоянии от неё.
США уже на протяжении нескольких лет поставляют военную технику на Украину. Противотанковые ракетные комплексы Javelin одобрили Киеву ещё в 2017 году, когда у власти находился Дональд Трамп.
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