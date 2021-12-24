Лётчики ЮВО отработали отражение налёта бомбардировщиков на аэродромы в Крыму

В Южном военном округе провели лётно-тактическое учение экипажей истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2.

По информации пресс-службы ЮВО, в ходе учений многоцелевые истребители авиационного соединения, которое дислоцировано на Кубани, перебазировались на оперативные аэродромы, где развернули временные заправочные пункты, стоянки, а также зоны для работы специалистов по авиационному вооружению.

"Перебазирование отрабатывалось на различные аэродромы в зоне ответственности ЮВО, в том числе на военные аэродромы в Крыму", — говорится в сообщении.

При этом экипажи истребителей отработали отражение налёта бомбардировщиков условного противника на аэродромы.

Кроме того, были отработаны ускоренная подготовка самолётов к вылету и парные синхронные взлеты.

В сообщении поясняется, что учения провели в целях повышения слаженности совместных действий лётчиков в ходе выполнения поставленных задач.

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