Эксперт назвал плюсы новой зенитной ракетной системы С-550

Заступившие на боевое дежурство новейшие российские зенитные ракетные системы С-550 усилят защиту страны от угроз с неба и из космоса, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Как рассказал он Народным новостям, новый ракетный комплекс способен выполнять функции противовоздушной, противоракетной и противоспутниковой обороны, являясь системой дальнего перехвата, которая отличается от предшественника С-500 большим радиусом обнаружения и поражения целей. По словам эксперта, С-550 может обнаружить цель на расстоянии свыше 600 километров и сбить её на удалении более 500 километров. У С-500 эти показатели составляют 400 и 250 километров соответственно.

"Увеличенная дальность означает, что у расчёта будет больше времени, чтобы поразить цель", — отметил Баранец.

По его словам, С-550 является мобильной системой, в связи с этим её будет сложнее обнаружить противнику. Эксперт пояснил, что главной особенностью новой системы является её способность к перехвату гиперзвуковых целей.

"Вы только вдумайтесь — перехват ракет, двигающихся со скоростью 7 км/с, сумасшедшая скорость. На Западе такую проблему не решили", — подчеркнул эксперт.

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