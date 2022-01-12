EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

В Сети появилась видеозапись полета обновлённого ракетоносца Ту-160М

Силовые структуры

Опубликовано видео полёта заново построенного стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. На записи видно, как самолёт взлетает, совершает в воздухе манёвры и приземляется.

Известно, что полёт продолжался 30 минут. Воздушное судно поднималось на высоту 600 метров.

По словам гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, Ту-160М на 80% оснащён модернизированным оборудованием, хотя внешне он сохранил первоначальный облик.

Программа модернизации Ту-160 до Ту-160М была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Конструкторы перевели в "цифру" конструкторскую документацию и восстановили процесс создания планера.

Ту-160 был разработан в конструкторском бюро Туполева в 1970-х годах. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт, а также самый тяжёлый боевой самолёт в мире.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы
Новости
Эксперт Тарасов рассказал, какие факторы подстегнут рост цен в 2022 году
В Сети появилась видеозапись полета обновлённого ракетоносца Ту-160М
Асмус спровоцировала слухи о своей беременности: "Второй ребёнок?"
Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур
Экономист оценил эффект от снижения наценки на продукты первой необходимости
Член РАПН объяснил, как не допустить казахского сценария в РФ
Друг звезды "Глухаря" рассказал, как нашёл актёра мёртвым: "Переболел COVID-19"
Иммунолог: "Спутник V" не станут модифицировать под омикрон-штамм
Особняк Градского в Подмосковье не достанется родственникам
В Конгрессе США сенаторы представили законопроект о новых санкциях против РФ
Последние материалы
В Сети появилась видеозапись полета обновлённого ракетоносца Ту-160М
Асмус спровоцировала слухи о своей беременности: "Второй ребёнок?"
Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур
Экономист оценил эффект от снижения наценки на продукты первой необходимости
Член РАПН объяснил, как не допустить казахского сценария в РФ
Друг звезды "Глухаря" рассказал, как нашёл актёра мёртвым: "Переболел COVID-19"
Иммунолог: "Спутник V" не станут модифицировать под омикрон-штамм
Особняк Градского в Подмосковье не достанется родственникам
В Конгрессе США сенаторы представили законопроект о новых санкциях против РФ
У Куравлёва выявили серьёзную патологию мозга
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Ирина Шлионская Новый детектор выявит ложь по мимике Ирина Шлионская Усам Оздемиров Европа загоняет себя в тупик, воюя с российским газом Усам Оздемиров Дмитрий Соколов Мощи Ярослава Мудрого: исторический детектив длится по сей день Дмитрий Соколов
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Садальский рассказал о слабом здоровье Андрея Малахова
Шоу-бизнес
Садальский рассказал о слабом здоровье Андрея Малахова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников