В Сети появилась видеозапись полета обновлённого ракетоносца Ту-160М

Опубликовано видео полёта заново построенного стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. На записи видно, как самолёт взлетает, совершает в воздухе манёвры и приземляется.

Известно, что полёт продолжался 30 минут. Воздушное судно поднималось на высоту 600 метров.

По словам гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, Ту-160М на 80% оснащён модернизированным оборудованием, хотя внешне он сохранил первоначальный облик.

Программа модернизации Ту-160 до Ту-160М была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Конструкторы перевели в "цифру" конструкторскую документацию и восстановили процесс создания планера.

Ту-160 был разработан в конструкторском бюро Туполева в 1970-х годах. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт, а также самый тяжёлый боевой самолёт в мире.