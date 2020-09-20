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Ту-160: установлен рекорд по дальности и продолжительности полёта

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 провели в воздухе более 25 часов и преодолели более 20 тысяч км, установив новый мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для этого типа самолетов.

Ту-160: установлен рекорд по дальности и продолжительности полёта

Об этом сообщил Сергей Кобылаш, командующий российской службой дальней авиации.

"Полет проходил над нейтральными водами Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также над Карским, Лаптевым, Восточно-Сибирским, Чукотским и Баренцевым морями и был выполнен в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", -отметил он.

Как рассказал представитель Минобороны, во время полета Ту-160 трижды дозаправлялись в воздухе, что потребовало мобилизации шести самолетов-заправщиков Ил-78. В некоторых пунктах маршрута бомбардировщики сопровождались российскими истребителями Су-35, и "самолетами иностранных государств".

Напомним, что предыдущий рекорд также был установлен Ту-160, который провел в воздухе 24 часа и 24 минуты еще в 2010 году.

Что касается пассажирских самолетов, то рейс авиакомпании Qantas Airlines из Нью-Йорка в Сидней в прошлом году считается самым длинным — 16,2 км: тогда 49 находившихся на борту человек провели в воздухе 19 часов и 15 минут.

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