В воскресенье, 16 января, с аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолётов с российскими миротворцами из состава коллективных сил ОДКБ, которые боролись с массовыми беспорядками на территории Казахстана.
По информации Минобороны РФ, военнослужащих ждёт торжественная встреча с участием командования на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье.
К этому часу Ил-76 с миротворцами уже прибыл в Россию, передаёт ТАСС. Вскоре приземлятся остальные самолёты военно-транспортной авиации ВКС.
"После торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, которые распространились практически по всем городам. Глава республики Касым-Жомарт Токаев обратился за поддержкой к ОДКБ. Миротворцы помогли установить правопорядок на территории государства.
В соцсетях начали распространять информацию, что теперь в России будут облагать налогом воду из колодцев, так как это "полезное ископаемое".