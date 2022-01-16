Миротворцы РФ возвращаются из Казахстана: их ждёт торжественная встреча

В воскресенье, 16 января, с аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолётов с российскими миротворцами из состава коллективных сил ОДКБ, которые боролись с массовыми беспорядками на территории Казахстана.

По информации Минобороны РФ, военнослужащих ждёт торжественная встреча с участием командования на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье.

К этому часу Ил-76 с миротворцами уже прибыл в Россию, передаёт ТАСС. Вскоре приземлятся остальные самолёты военно-транспортной авиации ВКС.

"После торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации", — сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, которые распространились практически по всем городам. Глава республики Касым-Жомарт Токаев обратился за поддержкой к ОДКБ. Миротворцы помогли установить правопорядок на территории государства.