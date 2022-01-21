На всех морях, омывающих Россию, стартуют масштабные учения ВМФ

Министерство обороны России объявило, что ВМС страны в январе и феврале проведут масштабную серию учений в рамках подготовки вооружённых сил на 2022 год. В них будут задействованы все российские флоты. Руководить учениями назначен командующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Как рассказали в Минобороны, диапазон манёвров велик: они распространяются на все моря, прилегающие к России, и на "оперативно важные районы Мирового океана":

Средиземное море,

Северное море,

Охотское море,

Северо-восточная Атлантика

и Тихий океан.

Планируется привлечь для манёвров более 140 военных кораблей и кораблей снабжения, более 60 самолётов, около тысячи единиц военной техники и 10 тыс. военнослужащих.

По данным военного ведомства, отрабатываться в ходе учений будут, прежде всего, действия по защите национальных интересов России в Мировом океане и отражению военных угроз.

Где учения уже начались

В настоящее время в Персидском заливе проводятся совместные учения России, Китая и Ирана.

С российской стороны в воздушных и морских манёврах "ЧИРУ — 2Q22" участвует корабельное объединение Тихоокеанского флота.

Отрабатываются навыки артиллерийской стрельбы, совместного маневрирования, спасательных операций на море и освобождение захваченных гражданских судов.

Учения начались 18-го и завершатся 22 января.

После этого российская корабельная федерация отправится в Средиземное море, где будет практиковаться вместе с кораблями Северного и Балтийского флотов России.

К слову, в начале недели Швеция была сильно озадачена уходом шести российских субмарин из Балтики:

Шведы: российские корабли из Балтики пошли на Украину. Или куда-то ещё?