Министерство обороны России объявило, что ВМС страны в январе и феврале проведут масштабную серию учений в рамках подготовки вооружённых сил на 2022 год. В них будут задействованы все российские флоты. Руководить учениями назначен командующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
Как рассказали в Минобороны, диапазон манёвров велик: они распространяются на все моря, прилегающие к России, и на "оперативно важные районы Мирового океана":
Планируется привлечь для манёвров более 140 военных кораблей и кораблей снабжения, более 60 самолётов, около тысячи единиц военной техники и 10 тыс. военнослужащих.
По данным военного ведомства, отрабатываться в ходе учений будут, прежде всего, действия по защите национальных интересов России в Мировом океане и отражению военных угроз.
В настоящее время в Персидском заливе проводятся совместные учения России, Китая и Ирана.
С российской стороны в воздушных и морских манёврах "ЧИРУ — 2Q22" участвует корабельное объединение Тихоокеанского флота.
Отрабатываются навыки артиллерийской стрельбы, совместного маневрирования, спасательных операций на море и освобождение захваченных гражданских судов.
К слову, в начале недели Швеция была сильно озадачена уходом шести российских субмарин из Балтики:
Шведы: российские корабли из Балтики пошли на Украину. Или куда-то ещё?
Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.