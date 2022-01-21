EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

На всех морях, омывающих Россию, стартуют масштабные учения ВМФ

Силовые структуры

Министерство обороны России объявило, что ВМС страны в январе и феврале проведут масштабную серию учений в рамках подготовки вооружённых сил на 2022 год. В них будут задействованы все российские флоты. Руководить учениями назначен командующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

На всех морях, омывающих Россию, стартуют масштабные учения ВМФ

Как рассказали в Минобороны, диапазон манёвров велик: они распространяются на все моря, прилегающие к России, и на "оперативно важные районы Мирового океана":

  • Средиземное море,
  • Северное море,
  • Охотское море,
  • Северо-восточная Атлантика
  • и Тихий океан.

Планируется привлечь для манёвров более 140 военных кораблей и кораблей снабжения, более 60 самолётов, около тысячи единиц военной техники и 10 тыс. военнослужащих.

По данным военного ведомства, отрабатываться в ходе учений будут, прежде всего, действия по защите национальных интересов России в Мировом океане и отражению военных угроз.

Где учения уже начались

В настоящее время в Персидском заливе проводятся совместные учения России, Китая и Ирана.

С российской стороны в воздушных и морских манёврах "ЧИРУ — 2Q22" участвует корабельное объединение Тихоокеанского флота.

Отрабатываются навыки артиллерийской стрельбы, совместного маневрирования, спасательных операций на море и освобождение захваченных гражданских судов.

  • Учения начались 18-го и завершатся 22 января.
  • После этого российская корабельная федерация отправится в Средиземное море, где будет практиковаться вместе с кораблями Северного и Балтийского флотов России.

К слову, в начале недели Швеция была сильно озадачена уходом шести российских субмарин из Балтики:

Шведы: российские корабли из Балтики пошли на Украину. Или куда-то ещё?

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы
Новости
В ВОЗ заявили о максимуме заразившихся COVID-19 за историю пандемии
На Украине активно распространяют инструкции на случай начала войны
Венгрия: враждебность к России Европу не согреет
Политолог Бортник: "На Порошенко набросили прокурорскую уздечку"
На всех морях, омывающих Россию, стартуют масштабные учения ВМФ
Посол Антонов: США раздувают "мыльный пузырь" по украинскому вопросу
Разрушит ли украинский кризис российскую экономику?
В США переживают из-за "антироссийских санкций" и обсуждают их с Европой
Теодор Рузвельт стал очередной жертвой нового мировосприятия в США
В ФРГ объяснили срочность запуска "Северного потока-2"
Последние материалы
Разрушит ли украинский кризис российскую экономику?
В США переживают из-за "антироссийских санкций" и обсуждают их с Европой
Теодор Рузвельт стал очередной жертвой нового мировосприятия в США
В ФРГ объяснили срочность запуска "Северного потока-2"
Американцу пересадили сразу две почки свиньи
Политик из США: Блинкен и Салливан ведут мир к уничтожению жизни
Экономист Дубовик рассказала, в какой день недели нужно покупать доллары
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
В Раде рассказали, как будет действовать Зеленский при "вторжении"
Политолог: Силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США

Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.

Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Мир. Новости мира
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Ирина Шлионская Как вычислить стукача в рабочем коллективе? Ирина Шлионская Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
На Украине предостерегли Британию от провоцирования России
Мир. Новости мира
Умный ход Токаева: как политику помог культ личности Назарбаева
Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России
Политика. Новости и аналитика
Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников