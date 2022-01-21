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Автор Юлия Миленина

Испания отправила корабли в Чёрное море из-за "наращивания сил РФ" возле Украины

Силовые структуры

Испания отправила свои военные корабли для присоединения к Североатлантическому альянсу в Чёрном и Средиземном морях из-за "роста напряжённости в связи с наращиванием сил РФ" возле границ Украины.

Испания отправила корабли в Чёрное море из-за "наращивания сил РФ" возле Украины

Как сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес, правительство Мадрида также рассматривает возможность отправки истребителей на территорию Болгарии.

"РФ не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в альянс", — сказала глава испанского оборонного ведомства.

Роблес добавила, что Испания выступает за "исключительно дипломатическое" урегулирование конфликта вокруг Украины.

В материале Reuters уточняется, что Россия якобы сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной. По информации издания, Запад сегодня опасается вторжения РФ на территорию этой страны.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ не готовит нападение на Украину.

Флот НАТО прорвался в Черное море: Подготовка к войне или акт устрашения?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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