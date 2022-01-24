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Автор Владимир Васютченко

Лётные испытания БПЛА "Охотник" с плоским соплом планируют начать летом

Силовые структуры

Начало лётных испытаний второго образца БПЛА С-70 "Охотник" с плоским соплом запланировано на лето 2022 года.

Лётные испытания БПЛА "Охотник" с плоским соплом планируют начать летом

"Лётные испытания … планируется начать с июля этого года", — сообщил источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.

Ударный беспилотник "Охотник" разработало опытно-конструкторское бюро Сухого. По информации из открытых источников, длина БПЛА, выполненного по аэродинамической схеме "летающее крыло", составляет 14 метров, взлётная масса — 20 тонн.

Новосибирский авиазавод имени Чкалова провёл выкатку лётного образца беспилотника 14 декабря 2022 года. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил тогда о переходе к комплексной подготовке "Охотника" к первому вылету.

Замглавы Минобороны заявил, что для производства БПЛА потребуется разработать и провести испытания всех его комплектующих, поскольку в отличие от ряда зарубежных беспилотников собрать С-70 из имеющихся на рынке деталей невозможно.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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