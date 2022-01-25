EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Российские военные усилили разведку рядом с Украиной

Силовые структуры

В Белгородской области, которая граничит с Украиной, развёрнут новый российский батальон радиоэлектронной борьбы для "сокращения времени получения необходимой информации".

Российские военные усилили разведку рядом с Украиной

В западном военном округе (ЗВО) сообщили, что батальон вошёл в состав Висленской мотострелковой дивизии, передаёт РИА Новости.

"Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", — прокомментировали в ЗВО.

По словам командующего войсками генерал-полковника Александра Журавлёва, благодаря новому подразделению существенно повысятся разведывательные возможности соединения, сократится период получения данных.

Батальон радиоэлектронной борьбы, вооружённый комплексами "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель", необходим для коммуникации с органами военного управления штаба дивизии, а также для создания эффективной радиоэлектронной защиты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США продолжают нагнетать напряжённость вокруг Украины. По его словам, в Кремле обеспокоены таким поведением американцев.

Война России и Украины вот-вот начнется? Неожиданный прогноз политолога
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина
Новости
Вирусолог рассказала, как "медвежья желчь" помогает победить COVID-19
Блогер объяснила, зачем снялась в белье на фоне мечети
Российские военные усилили разведку рядом с Украиной
"Одноклассники": у 83% пользователей есть друзья со студенческих времён
Ксения Собчак посетила пластического хирурга: "Бесшовно, бескровно, безопасно"
The Guardian: борьбе с коррупцией мешает пандемия
Песков: в Кремле обеспокоены нагнетанием напряжённости со стороны США
В Кремле ответили на заявление Кадырова об Украине: сейчас решает Путин
Минэнерго Белоруссии заявило об оказании аварийной помощи энергосистеме Украины
Аналитик Суздальцев: Москва проведёт молниеносную спецоперацию на Украине
Последние материалы
"Одноклассники": у 83% пользователей есть друзья со студенческих времён
Ксения Собчак посетила пластического хирурга: "Бесшовно, бескровно, безопасно"
The Guardian: борьбе с коррупцией мешает пандемия
Песков: в Кремле обеспокоены нагнетанием напряжённости со стороны США
В Кремле ответили на заявление Кадырова об Украине: сейчас решает Путин
Минэнерго Белоруссии заявило об оказании аварийной помощи энергосистеме Украины
Аналитик Суздальцев: Москва проведёт молниеносную спецоперацию на Украине
Космическая техника существовала ещё в древности и Средневековье
Доктор Мясников сравнил "омикрон" с "желудочным гриппом"
Порошенко опозорился перед украинцами: "Мы за единство на словах, а не на деле"
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Василий Амирджанов Минкульт закрепит указом президента духовные скрепы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Космическая техника существовала ещё в древности и Средневековье Ирина Шлионская Любовь Степушова ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Мир. Новости мира
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников