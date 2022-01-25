Российские военные усилили разведку рядом с Украиной

В Белгородской области, которая граничит с Украиной, развёрнут новый российский батальон радиоэлектронной борьбы для "сокращения времени получения необходимой информации".

В западном военном округе (ЗВО) сообщили, что батальон вошёл в состав Висленской мотострелковой дивизии, передаёт РИА Новости.

"Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", — прокомментировали в ЗВО.

По словам командующего войсками генерал-полковника Александра Журавлёва, благодаря новому подразделению существенно повысятся разведывательные возможности соединения, сократится период получения данных.

Батальон радиоэлектронной борьбы, вооружённый комплексами "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель", необходим для коммуникации с органами военного управления штаба дивизии, а также для создания эффективной радиоэлектронной защиты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США продолжают нагнетать напряжённость вокруг Украины. По его словам, в Кремле обеспокоены таким поведением американцев.