Российские военные организовали в Белоруссии единую систему управления войсками

Единая система управления войсками организована подразделениями Восточного военного округа РФ в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По информации министерства, размещение пунктов управления на местности завершено, в настоящее время проводятся работы по их маскировке.

Защиту пунктов управления от нападения условного противника с воздуха будут осуществлять подразделения ПВО.

Стартовавшую в январе в Белоруссии проверку сил Союзного государства предполагается завершить 20 февраля. В рамках неё запланированы совместные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых будут отработаны, в частности, задачи по охране границы, предотвращению проникновения через неё членов незаконных вооружённых формирований и диверсантов, а также поставок оружия.