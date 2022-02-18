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Автор Владимир Васютченко

Учения: пуски баллистических и крылатых ракет проведут под руководством Путина

Силовые структуры

Пуски баллистических и крылатых ракет планируется провести в ходе учений российских сил стратегического сдерживания, которые пройдут под руководством президента РФ Владимира Путина 19 февраля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Учения: пуски баллистических и крылатых ракет проведут под руководством Путина

"19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания",- цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

По информации Минобороны, учения планируется провести, чтобы проверить готовность сил стратегического сдерживания выполнить поставленные задачи. Также будет проверена надёжность "вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

В учениях планируется задействовать военнослужащих ВКС РФ, ЮВО, Ракетных войск стратегического назначения, а также силы Северного и Черноморского флотов.

В сообщении отмечается, что командно-штабные учения стратегических ядерных сил проводят в РФ каждый год.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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