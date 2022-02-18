Учения: пуски баллистических и крылатых ракет проведут под руководством Путина

Пуски баллистических и крылатых ракет планируется провести в ходе учений российских сил стратегического сдерживания, которые пройдут под руководством президента РФ Владимира Путина 19 февраля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания",- цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

По информации Минобороны, учения планируется провести, чтобы проверить готовность сил стратегического сдерживания выполнить поставленные задачи. Также будет проверена надёжность "вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

В учениях планируется задействовать военнослужащих ВКС РФ, ЮВО, Ракетных войск стратегического назначения, а также силы Северного и Черноморского флотов.

В сообщении отмечается, что командно-штабные учения стратегических ядерных сил проводят в РФ каждый год.