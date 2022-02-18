Минобороны Украины Резников: ВСУ готовы ментально останавливать любого врага

По словам министра обороны Алексея Резникова, все понимают, что украинская армия станет гарантией безопасности для всей Европы. А главное стратегическое преимущество украинских вооружённых сил состоит в том, что они готовы "ментально" остановить любого врага.

"Украина станет донором безопасности для всей Европы, и это уже много кто понимает. Наша армия ментально готова останавливать любого врага, это стратегическое преимущество страны и нужно в полной мере раскрыть этот потенциал" — заявил Резников 18 февраля во время своего выступления в Верховной Раде.

Министр добавил, что за самое короткое время — в течение года — украинские власти должны "убрать" всё, что тормозит развитие украинской армии: начать кадровую реформу, дать военным обещанные квартиры, запустить процессы модернизации и оптимизации ВСУ, чтобы армия "стала драйвером модернизации всей Украины", пишет РИА Новости.

С Запада продолжают поступать заявления о скором "нападении России" на Украину, а также о подготовке ею провокаций в Донбассе, которые якобы позволят РФ начать эскалацию на востоке страны. Москва подобные обвинения отрицает, называя их бездоказательными.