Пересечение украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области, от которого поспешили откреститься в Киеве, назвав сообщения о провалившемся проникновении "фейковыми новостями", сегодня документально подтверждено видео, снятым сотрудниками ФСБ.
Что это было - провокация? Или так начинается война? Об этом Baltnews побеседовал с Сергеем Хатылевым, экс- начальником зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ.
По его словам, полномасштабной войны — такой, какими они были в прошлом — не будет. Сейчас идёт новая война, которая началась не вчера, а намного раньше. Поле битвы в ней — информационное.
Полковник запаса утверждает, что мы — обычные граждане — много не знаем из того, что происходит на самом деле: сколько было совершено подрывов, диверсий за прошедшие восемь лет.
"Если говорить о большой войне, когда на противника идёт масса танков и пехоты, то её нет и не будет. Будут рейдовые действия батальонных групп", — сказал Хатылёв изданию, предположив, что в ближайшие дни, вероятно, увеличится число обстрелов территорий, вылазок диверсантов, провокаций и информационных вбросов.
Бывший ракетчик уверен, что российские войска не вступят в бой до тех пор, пока "не будут нарушены красные линии и законы человечности". Но, если такое случится, то "будет нанесен ракетно-штурмовой удар, прежде всего по военной технике, вооружению и тем бандитам, которые будут действовать бандитским способом".
И даже нарушение нашей границы не станет сигналом для начала военных действий:
"Украинские снаряды падают на нашу территорию, повредили домик, принадлежащий гражданскому человеку, снаряды падают на территорию Ростовской области. По этим фактам возбуждается уголовное дело, идет рутинная работа, идет расследование, потом нота высылается представителям Украины, далее все эти документы отсылаются в ООН. Вопросы войны и мира не решаются в считанные секунды", — пояснил эксперт.
В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.