Почему Россия промолчала, когда к нам долетели украинские снаряды

Пересечение украинскими диверсантами российской границы в Ростовской области, от которого поспешили откреститься в Киеве, назвав сообщения о провалившемся проникновении "фейковыми новостями", сегодня документально подтверждено видео, снятым сотрудниками ФСБ.

Что это было - провокация? Или так начинается война? Об этом Baltnews побеседовал с Сергеем Хатылевым, экс- начальником зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ.

По его словам, полномасштабной войны — такой, какими они были в прошлом — не будет. Сейчас идёт новая война, которая началась не вчера, а намного раньше. Поле битвы в ней — информационное.

Полковник запаса утверждает, что мы — обычные граждане — много не знаем из того, что происходит на самом деле: сколько было совершено подрывов, диверсий за прошедшие восемь лет.

"Если говорить о большой войне, когда на противника идёт масса танков и пехоты, то её нет и не будет. Будут рейдовые действия батальонных групп", — сказал Хатылёв изданию, предположив, что в ближайшие дни, вероятно, увеличится число обстрелов территорий, вылазок диверсантов, провокаций и информационных вбросов.

Россия воевать не будет?

Бывший ракетчик уверен, что российские войска не вступят в бой до тех пор, пока "не будут нарушены красные линии и законы человечности". Но, если такое случится, то "будет нанесен ракетно-штурмовой удар, прежде всего по военной технике, вооружению и тем бандитам, которые будут действовать бандитским способом".

И даже нарушение нашей границы не станет сигналом для начала военных действий: