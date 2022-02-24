В Минобороне отчитались о начале спецоперации на Украине: "Продвинулись на 8 км"

В Министерстве обороны подвели итоги первого дня проведения специальной операции по демилитаризации Украины. В военном ведомстве рассказали об успехах вооружённых сил РФ.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков уверил, что задачи спецоперации на 24 февраля выполнены полностью.

"За первый день спецоперации ВС России нанесли удары и вывели из строя 83 объекта ВСУ, включая 11 военных аэродромов, военно-морскую базу ВМСУ в Очакове, штабы ООС и нацгвардии, 18 РЛС С-300 и Бук-М1, а также другие объекты. Кроме того, сбиты два Су-27 и два Су-24 ВВС Украины, 4 ударных беспилотника Bayraktar TB2, один вертолет. Украина полностью лишилась ПВО, кроме ПЗРК", — цитирует отчёт Конашенкова "Военное обозрение".

Своим особым достижением в министерстве обороне считают выход российских военных к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал, отвечающий за поставки воды в Крым.

По словам Конашенкова, группировки ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ и продвинулись на 6-8 км в глубину. Помощь силам республик оказала российская артиллерия и авиация.