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Автор Елена Былкина

Появилась подробная карта спецоперации на Украине

Силовые структуры

Обстрелы, бомбовые удары, подрывы и штурм — "горячие точки" спецоперации на Украине отразили на интерактивной карте.

Появилась подробная карта спецоперации на Украине

В "Новой газете" разместили карту военной операции России на территории Украины и "ЛДНР".

На ней кружками красного цвета обозначены населённые пункты, подвергшиеся бомбардировкам и обстрелам.

Квадратами красного цвета обозначены населённые пункты, в которых происходят вооружённые столкновения.

Чёрными квадратами обозначены пункты, в которых Украина признаёт потерю территорий.

Ранее появилась информация о нанесённом ударе по военно-морской базе США в украинском Очакове, где военные Соединённых Штатов вели там работы с 2017 г. Успехом спецоперациии считают выход российских военных к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал.

Представитель военного ведомства Игорь Конашенков отчитался, что задачи спецоперации на 24 февраля выполнены в полном объёме.

Война: Россия и Украина. ОСТОРОЖНО: НОВОСТИ! Спецвыпуск в прямом эфире
Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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Появилась подробная карта спецоперации на Украине
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