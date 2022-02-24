Появилась подробная карта спецоперации на Украине

Обстрелы, бомбовые удары, подрывы и штурм — "горячие точки" спецоперации на Украине отразили на интерактивной карте.

В "Новой газете" разместили карту военной операции России на территории Украины и "ЛДНР".

На ней кружками красного цвета обозначены населённые пункты, подвергшиеся бомбардировкам и обстрелам.

Квадратами красного цвета обозначены населённые пункты, в которых происходят вооружённые столкновения.

Чёрными квадратами обозначены пункты, в которых Украина признаёт потерю территорий.

Ранее появилась информация о нанесённом ударе по военно-морской базе США в украинском Очакове, где военные Соединённых Штатов вели там работы с 2017 г. Успехом спецоперациии считают выход российских военных к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал.

Представитель военного ведомства Игорь Конашенков отчитался, что задачи спецоперации на 24 февраля выполнены в полном объёме.