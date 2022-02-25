Армия России блокировала города Конотоп и Сумы на Украине

Вооружённые силы РФ блокировали украинские города Конотоп и Сумы и захватили большое количество военных трофеев зарубежного производства, в частности ракетные комплексы Javelin и NLAW, сообщили в Минобороны.

В ходе спецоперации на Украине российские военные захватили вооружение, которое страны Запада в течение нескольких месяцев поставляли Киеву.

"Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW", — заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на защиту мирного населения в Донбассе, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По данным Минобороны РФ, 24 февраля российские войска захватили аэродром в пригороде украинской столицы и блокировали западную часть Киева, а также Чернигов. По итогам двух дней спецоперации уничтожены или выведены из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины.