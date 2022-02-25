Военный обозреватель объяснил, как ускорить завершение спецоперации на Украине

Как долго Украина может оказывать сопротивление вооружённым силам РФ и каков военный потенциал армии Украины? На эти вопросы ответил военный обозреватель "Известий" Антон Лавров.

Вдоль линии фронта сейчас сосредоточена сильная группировка из 60 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это лишь половина военного потенциала страны.

Высокоточным оружием были атакованы 11 украинских военных аэродромов, однако, по словам Антона Лаврова, мобильные комплексы ПВО и боевая техника рассредоточена по укрытиям.

"Они могут ещё долго оказывать сопротивление при наличии достаточной решимости, и мешать работе российской авиации", — пишет автор "Известий".

Задача установить полный контроль над небом в районе операции ещё не выполнена, так как ночные удары по аэродромам не могли уничтожить все украинские воздушные машины.

"Пока потенциал сопротивления украинской армии далеко не исчерпан. Сами по себе удары по инфраструктурным объектам не сильно ослабили боевой потенциал сухопутных войск и, в отличие от ВВС и ПВО, те не понесли значимых потерь. К делу из-за неполностью подавленной ПВО ещё почти не подключалась многочисленная оперативно-тактическая авиация России", — написал Лавров.

Переломить ситуацию, по мнению военного обозревателя, могло бы окружение группировки ВСУ на флангах всей линии фронта.

"Возможно, мы очень скоро увидим там удары российских войск по сходящимся направлениям, с загоном сосредоточенных вдоль фронта с республиками украинских войск в "котлы". После этого их будет гораздо проще убедить сложить оружие", — отметил автор аналитического материала.

Обозреватель отметил, что спецоперация не будет завершённой даже когда армия РФ установит контроль над обеими областями, так как у Украины имеются серьёзные материальные и людские ресурсы для продолжения сопротивления. Стоит задача — сломить моральный дух противника и усадить его за стол переговоров.