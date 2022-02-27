В Северодонецке украинские националисты убили четырёх офицеров ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что заградотраяды украинских националистов убили четырёх офицеров Вооружённых сил Украины в Северодонецке (Луганская область).

"Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ", — сказал Конашенков.

Он отметил, что националисты угрожают расстрелом командирам ВСУ и заставляют их продолжать сопротивление российской армии.

В воскресенье, 27 февраля депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что в Киеве бойцы территориальной обороны расстреливают мирных горожан прямо на улицах.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. По данным российского оборонного ведомства, за последние сутки Вооружённые силы России блокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка.