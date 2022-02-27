Конашенков подтвердил: среди российских военных на Украине есть потери

Российские военные понесли потери, и некоторые солдаты оказались в плену у противоборствующих сил во время продолжающейся военной операции на Украине, признал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье во время брифинга для прессы.

"С начала операции российские военные уничтожили 254 танка и другой боевой бронированной техники, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 единицы артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной техники”, — заявил Конашенков, отметив, что российские солдаты проявляют мужество и героизм, выполняя боевые задачи специальной военной операции, но среди них "есть убитые и раненые".

Он не уточнил количество жертв среди российских военнослужащих, заявив лишь, что они "во много раз меньше количества ликвидированных националистов”, а также потерь, понесенных регулярными вооруженными силами Украины.

"Небольшое количество российских военнослужащих было взято в плен украинскими войсками, — признал Конашенков, осудив то, как с ними обращаются представители ВСУ. — Мы знаем, как украинские нацисты относятся к нескольким захваченным российским военнослужащим. Насилие и пытки такие же, как у немецких нацистов и их приспешников в Великой Отечественной войне”.

Военный чиновник подчеркнул, что российские военные внимательно следят за кадрами, якобы показывающими жестокое обращение с нашими солдатами украинских националистов, и пообещал привлечь виновных к ответственности.

"Это касается лидеров киевского режима и их приспешников, которые прямо призывают к жестокому обращению с российскими военнослужащими в нарушение конвенции об обращении с военнопленными, — сказал Конашенков. — Все вы будете найдены и неизбежно столкнетесь с суровым возмездием”.

Несмотря на это, с любыми украинскими солдатами, попавшими в плен к российским войскам, обращаются — и будут обращаться — "прилично”, подчеркнул чиновник:

"Все, кто сложил оружие и прекратил сопротивление, будут возвращены в свои семьи”, — добавил Конашенков.