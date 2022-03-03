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Автор Игорь Рябов

Армия России уничтожила основные группировки украинских националистов

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ окружили и уничтожили основные группировки украинских националистов в ходе спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России.

Армия России уничтожила основные группировки украинских националистов

"На фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом все наёмники, которые Запад направляет в помощь Украине, не имеют права на статус военнопленного.

Представитель Минобороны РФ призвал иностранных граждан, которые едут воевать на Украину, "семь раз подумать перед поездкой".

По словам Конашенкова, некоторые страны официально разрешили своим гражданам воевать на Украине, например, Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия.

При этом в США военная разведка вербует контрактников частных военных компаний для отправки их на Украину, добавил Конашенков.

Спецоперация на Украине: Политолог рассказал ГЛАВНУЮ СУТЬ / Причины и последствия
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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