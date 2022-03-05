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Автор Юлия Миленина

Минобороны: ВС РФ поразили свыше двух тысяч военных объектов на Украине

Силовые структуры

Российская армия с начала спецоперации по демилитаризации Украины поразила 2037 объектов военной инфраструктуры страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны: ВС РФ поразили свыше двух тысяч военных объектов на Украине

Во время брифинга он отметил, что среди уничтоженных объектов 71 пункт управления и узлы связи украинских силовиков, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 61 радиолокационная станция.

"Уничтожены 66 самолётов на земле, 16 самолётов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивные системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и миномётов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, 56 беспилотников", — сказал Конашенков журналистам.

Он добавил, что армия РФ продолжит наносить удары по украинским военным объектам.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили большой склад с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin и британскими NLOW в Житомире.

Спецоперация на Украине: Политолог рассказал ГЛАВНУЮ СУТЬ / Причины и последствия
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы игорь конашенков
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