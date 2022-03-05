Минобороны: ВС РФ поразили свыше двух тысяч военных объектов на Украине

Российская армия с начала спецоперации по демилитаризации Украины поразила 2037 объектов военной инфраструктуры страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Во время брифинга он отметил, что среди уничтоженных объектов 71 пункт управления и узлы связи украинских силовиков, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 61 радиолокационная станция.

"Уничтожены 66 самолётов на земле, 16 самолётов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивные системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и миномётов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, 56 беспилотников", — сказал Конашенков журналистам.

Он добавил, что армия РФ продолжит наносить удары по украинским военным объектам.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили большой склад с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin и британскими NLOW в Житомире.