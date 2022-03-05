В Волновахе героически погиб командир "Спарты" полковник Владимир Жога

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подвиге командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковника Владимира Жоги, Он погиб, спасая гражданское население в спецоперации на Украине.

Трагическую новость сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь…", — цитирует слова Пушилина издание "Донбасс Сегодня".

Пушилин присвоил Владимиру Жоге звание Героя Донецкой Народной Республики — посмертно.

"Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг её приблизил", — отметил глава ДНР.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские националистические подразделения не позволяют мирному населению Мариуполя покинуть город по гуманитарному коридору.