ВКС России уничтожили четыре украинских штурмовика Су-27 под Житомиром

Воздушно-космические силы России уничтожили четыре штурмовика Су-25 ВВС Украины в районе города Житомир, сообщили в Минобороны РФ.

В субботу, 5 марта российские пилоты в воздушном бою сбили четыре украинских самолета Су-27, после чего российские средства противовоздушной обороны поразили ещё три воздушных цели противника: Су-25, вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар ТБ-2", заявил официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.

Также в этот день армия России уничтожила пять радиолокационных станций и два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1".

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине Вооружённые силы РФ вывели из строя или уничтожили более 2119 военных объектов Украины: 74 пункта управления и узла связи, 108 зенитных ракетных комплексов, 68 радиолокационных станций, 90 самолётов, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 артиллерийских орудий, 532 военных автомобиля, а также 59 беспилотников.

Конашенков напомнил, что армия России наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.