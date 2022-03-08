Два ракетных эсминца ВМС США вошли в Балтийское море

Американские управляемые ракетные эсминцы USS Дональд Кук и USS Forrest Sherman вошли в воды Балтийского моря, сообщает Минобороны России.
"Средства и силы Балтийского флота начали следить за действиями эсминцев", - отметили российские военные.
Маневр проходит на фоне эскалации, связанной с российской спецоперацией на Украине.
За 3 дня до этого российские и американские военные успешно опробовали горячую линию, запущенную для "предотвращения конфликтов" и "во избежание несчастных случаев".
В последние недели США направили тысячи солдат в Польшу, Румынию и страны Балтии, Эстонию, Латвию и Литву. Тем не менее, президент Джо Байден настаивает на том, что "нет никакого плана ввода войск США или НАТО на Украину".
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.