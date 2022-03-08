Два ракетных эсминца ВМС США вошли в Балтийское море

Американские управляемые ракетные эсминцы USS Дональд Кук и USS Forrest Sherman вошли в воды Балтийского моря, сообщает Минобороны России.

"Средства и силы Балтийского флота начали следить за действиями эсминцев", - отметили российские военные.

Маневр проходит на фоне эскалации, связанной с российской спецоперацией на Украине.

За 3 дня до этого российские и американские военные успешно опробовали горячую линию, запущенную для "предотвращения конфликтов" и "во избежание несчастных случаев".

В последние недели США направили тысячи солдат в Польшу, Румынию и страны Балтии, Эстонию, Латвию и Литву. Тем не менее, президент Джо Байден настаивает на том, что "нет никакого плана ввода войск США или НАТО на Украину".