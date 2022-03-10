Украинские националисты попытались отключить электроэнергию в Чернобыле

Министерство обороны России обвинило "украинские националистические силы” в совершении "чрезвычайно опасной провокации”. По данным оборонного ведомства, отряд ВСУ атаковал подстанцию и линии электропередач, которые обеспечивают Чернобыльскую атомную электростанцию электроэнергией.

В Минобороны РФ заявили о крайне опасной провокации на Чернобыльской АЭС

В среду украинская атомная энергетическая компания "Энергоатом" предупредила, что связь с Чернобылем была потеряна, и что объект "был полностью отключен от электросети”, а российские военные, якобы, не пускают туда ремонтную бригаду, чем ставят в опасное положение "всю Европу".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как только резервные дизельные генераторы станции закончатся, "системы охлаждения хранилища отработавшего ядерного топлива остановятся, что приведет к неизбежной утечке радиации”.

Что происходит на ЧАЭС на самом деле

"На данный момент украинская сторона делает все возможное, чтобы избежать организации ремонтно — восстановительных работ. На наш взгляд, это еще раз подтверждает абсолютно преднамеренный и провокационный характер действий националистов”, — заявил замминистра обороны Николай Панков в ходе специального брифинга.

По словам Панкова, российские специалисты гарантировали, что станция будет питаться от резервных дизельных генераторов. Есть и другой вариант, его предложил замминистра энергетики Павел Сорокин, — ЧАЭС можно подключить к белорусской энергосистеме для обеспечения питания на постоянной основе.

"Мы хотели бы подчеркнуть и предупредить, что любые нарушения работы компрессорных станций или провокации против них являются ответственностью украинских властей. Это их договорное обязательство, это ответственность украинской стороны”, — сказал Сорокин.

Напомним, российские войска взяли под свой контроль Чернобыльскую АЭС в течение нескольких часов после входа на Украину две недели назад. И теперь киевские власти эту и Запорожскую станции периодически пытаются использовать для провокаций и шантажа.