EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Украинские националисты попытались отключить электроэнергию в Чернобыле

Силовые структуры

Министерство обороны России обвинило "украинские националистические силы” в совершении "чрезвычайно опасной провокации”. По данным оборонного ведомства, отряд ВСУ атаковал подстанцию и линии электропередач, которые обеспечивают Чернобыльскую атомную электростанцию электроэнергией.

В Минобороны РФ заявили о крайне опасной провокации на Чернобыльской АЭС

В среду украинская атомная энергетическая компания "Энергоатом" предупредила, что связь с Чернобылем была потеряна, и что объект "был полностью отключен от электросети”, а российские военные, якобы, не пускают туда ремонтную бригаду, чем ставят в опасное положение "всю Европу".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как только резервные дизельные генераторы станции закончатся, "системы охлаждения хранилища отработавшего ядерного топлива остановятся, что приведет к неизбежной утечке радиации”.

Что происходит на ЧАЭС на самом деле

"На данный момент украинская сторона делает все возможное, чтобы избежать организации ремонтно — восстановительных работ. На наш взгляд, это еще раз подтверждает абсолютно преднамеренный и провокационный характер действий националистов”, — заявил замминистра обороны Николай Панков в ходе специального брифинга.

По словам Панкова, российские специалисты гарантировали, что станция будет питаться от резервных дизельных генераторов. Есть и другой вариант, его предложил замминистра энергетики Павел Сорокин, — ЧАЭС можно подключить к белорусской энергосистеме для обеспечения питания на постоянной основе.

"Мы хотели бы подчеркнуть и предупредить, что любые нарушения работы компрессорных станций или провокации против них являются ответственностью украинских властей. Это их договорное обязательство, это ответственность украинской стороны”, — сказал Сорокин.

Напомним, российские войска взяли под свой контроль Чернобыльскую АЭС в течение нескольких часов после входа на Украину две недели назад. И теперь киевские власти эту и Запорожскую станции периодически пытаются использовать для провокаций и шантажа.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы чернобыль
Sberbank
Новости
В Италии из-за антироссийских санкций останавливаются заводы
Писатель Пушкова: Только семья способна оказать сопротивление бездушной системе
Украинские националисты попытались отключить электроэнергию в Чернобыле
Британия ищет своих солдат-дезертиров, сбежавших "воевать за Украину"
Турция предупредила о "катастрофических последствиях" санкций против России
У самолета с Трампом отказал двигатель: борт совершил вынужденную посадку
Генерал Гуров: для бандеровских головорезов нужен закон "военного времени"
В США обещают ответить в случае конфискации Москвой активов иностранных компаний
Зеленский разрешил украинцам использовать оружие
Экономист: ограничения на использование россиянами валюты только начались
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов Ирина Шлионская Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали? Ирина Шлионская Любовь Степушова Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Ловушка для Байдена: чем обернётся отказ от нефти из России
Евросоюз
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Помогать ВС России освобождать Киев вызвались украинские офицеры-отставники
Политика. Новости и аналитика
Помогать ВС России освобождать Киев вызвались украинские офицеры-отставники
Последние материалы
Британия ищет своих солдат-дезертиров, сбежавших "воевать за Украину"
Турция предупредила о "катастрофических последствиях" санкций против России
У самолета с Трампом отказал двигатель: борт совершил вынужденную посадку
Генерал Гуров: для бандеровских головорезов нужен закон "военного времени"
В США обещают ответить в случае конфискации Москвой активов иностранных компаний
Зеленский разрешил украинцам использовать оружие
Экономист: ограничения на использование россиянами валюты только начались
Под санкциями оказались топ-менеджеры крупных российских компаний
Психолог рассказала, как не переживать по поводу ухода из России брендов одежды
Эксперт объяснил, ждёт ли человечество мировой голод
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников